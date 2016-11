Computer-Stammtisch in Stade unter neuer Leitung

Harald Sandow übernimmt das Erfolgsprojekt von Horst Eckhardt

Wie schreibe ich eine E-Mail und wie mache ich ein Selfie? Was für den einen eine Selbstverständlichkeit ist, bereitet anderen - insbesondere Senioren - große Schwierigkeiten. Um Einsteigern den Umgang mit dem PC, Tablet und Smartphone zu erleichtern gibt es seit rund drei Jahren den Computerstammtisch in der Caféteria "Schöne Zeit" in Stade, Poststraße 23. Jetzt zieht sich der Initator und Leiter des Projekts, Horst Eckhardt (78) langsam aus dem Geschehen zurück. In Harald Sandow (68) hat er einen Nachfolger für den Stammtisch gefunden."Die Technik schreitet schnell voran", sagt Horst Eckhardt. "Deshalb haben nicht nur Einsteiger, sondern auch viele bereits geübte PC-Nutzer Fragen, die sich im Rahmen des Stammtisches beantworten lassen." Während sich die Runde bis vor Kurzem nur mit dem Thema PC befasste, sollen jetzt auch Tablet und Smartphone dazu kommen."Die Hilfestellungen sollen einfach und verständlich sein. "Das macht Harald Sandow sehr gut", lobt Horst Eckhardt seinen Nachfolger. Sandow war vor der Rente Speditionskaufmann und u.a. als Ausbilder tätig. Sein Comupterwissen eignete er sich in seiner Freizeit an. "Ich tüftle gern am Computer, lese viele Fachzeitschriften und recherchiere im Internet", erzählt der Vater von drei erwachsenen Kindern und zweifache Opa.Neben dem Stammtisch in Stade, der alle 14 Tage immer dienstags und mittwochs stattfindet, gibt es eine weitere PC-Runde in Hemmoor. Die Teilnahme kostet 5 Euro, auf Anfrage stehen Laptops zur Verfügung. "Bei entsprechender Nachfrage würden wir auch Stammtisch in anderen Gemeinden auf die Beine stellen", sagt Horst Eckhardt. "Das setzt jedoch auch voraus, dass wir einen kostenlosen Raum mit W-Lan bekommen." Auf Anfrage sind gegen eine Aufwandsgebühr auch Einzeltermine möglich.• Für die Stammtische werden weitere ehrenamtliche Helfer mit PC-Kenntnissen gesucht.• Infos unter Tel. 0152 - 02 98 73 58 oder http://www.computerstammtisch-niederelbe.de