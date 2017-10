Schönen Gruß aus der Ruine

Gemächlich in Richtung Afrika: Total-Aussteiger Lisa und Timo sind am Etappenziel Frankreich

Eine Abenteuertour entlang der wilden Küsten Afrikas ist das erste große Ziel ihrer Weltreise ohne Wiederkehr: Lisa Fischbach (35) und Timo Umland (32) aus dem Landkreis Stade sagten Mitte August für immer "Goodbye Deutschland". Nachdem das WOCHENBLATT von den Reisevorbereitungen berichtete, die die Total-Aussteiger auf einer alten Bootswerft in Wischhafen trafen, meldet sich das coole Weltenbummler-Pärchen nun bei der Redaktion: "Wir haben Frankreich erreicht."Timo und Lisa, die in einem zum Camper umgebauten Geländewagen "Toyota Landcruiser" wohnen, nahmen im Spätsommer auf ihrem Weg in den Süden an dem weltweit größten Buschtaxi-Treffen in dem kleinen Storndorf in Hessen teil."Nun ist der erste Grenzübertritt geschafft und wir befinden uns in Frankreich. Unser Reisetempo ist gemächlich und die Etappen klein, damit sie nicht auf das Gemüt schlagen. Öfter bleiben wir länger an einem Ort, der uns gefällt", berichten die Globetrotter, die kürzlich eine Wanderung zu einer Ruine am Pic Saint Loup, einem südfranzösischen Berg in der Region Okzitanien, unternahmen und an dem nahe gelegenen See Lac de La Jasse campierten. Das Dorf Leucate, die Festung Liberia in Villefranche de Conflent und heiße Quellen in Prat de Balaguer waren weitere Stationen.Ihren Plan, die Pyrenäen in Richtung Atlantik zu überqueren, mussten die Weltreisenden zunächst zurückstellen, da Lisa an einer heftigen Erkältung erkrankt war. In Sichtweite des Berges Carnigou, der bereits ein weißes Häubchen aus Schnee trägt, bleiben Timo und Lisa und genießen die malerischen Sonnenuntergänge in La Franqui.Timo und Lisa wollen sich wieder melden, wenn sie in Afrika angekommen sind.