Modern und kundennah: Neue Volksbank-Filiale in Horneburg feiert Tag der offenen Tür

Die Eröffnung ihrer neuen Geschäftsstelle in Horneburg feiert die Volksbank Geest am Freitag, 14. Oktober, mit einem Tag der offenen Tür. Von 9 bis 16.30 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich die hellen und modernen Räumlichkeiten in der Straße "Burggraben 1" anzuschauen.„Mit dem Umzug in den Neubau bekennt sich die Volksbank Geest zu ihrem Standort und zur Kundennähe in Horneburg“, betonen die Vorstandsmitglieder Wilhelm Prigge und Hans-Hinrich Koppelmann unisono. Die Veränderungen in der Langen Straße sowie neue Anforderungen in den Arbeitsabläufen hätten den Ausschlag für den Umzug gegeben.Künftig kümmern sich sechs Mitarbeiter auf 260 Quadratmetern um die Kunden. Das Kompetenzteam bietet Beratungen und Finanzlösungen für alle Lebensphasen für Bankkunden aus Horneburg, Bliedersdorf, Dollern und Hedendorf/Neukloster.Für eine persönliche und dikrete Beratung stehen vier Beratungszimmer zur Verfügung. Eins der Zimmer wird von den Partnern der R+V Versicherung und von der Bausparkasse genutzt.Die großzügige SB-Zone ist mit einem Ein- und Auszahlungsautomaten, einem Selbstbedienungsterminal und einem Kontoauszugsdrucker ausgestattet. Im gemütlichen Wartebereich mit Kinderspielecke und TV können Kunden die Zeit bis zum Termin bequem bei einer Tasse Kaffee verbringen.Neu ist eine moderne Kasse mit Sicherheitsschleuse. Kunden, die ein Schließfach haben, brauchen nicht mehr zu warten, bis ein Bankmitarbeiter ihnen aufschließt, sondern gelangen alleine zu ihrem Schließfach. Es sind noch Fächer frei.Besonders angetan sind die Volksbank-Mitarbeiter vom Engagement der ortsansässigen Handwerker, die für einen reibungslosen und fristgerechten Bauablauf sorgten.Wilhelm Prigge betont die gebündelte Beratungskompetenz, von der die Kunden in Horneburg jetzt profitieren. „Für die täglichen Bankgeschäfte ist die Volksbank Geest aber natürlich auch weiterhin in Dollern und Hedendorf/Neukloster vor Ort“, so Prigge.Das gesamte Team der Volksbank Geest bedankt sich bei allen Kunden für die tolle Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf viele Besucher am Tag der offenen Tür.• Anlässlich der Neueröffnung gibt es noch bis Donnerstag, 13. Oktober, Glücksdosen in den Geschäftsstellen Horneburg, Dollern und Hedendorf/Neukloster. Es winken Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro, etwa Einkaufsgutscheine und Musicalkarten. Die Gewinne können nur am Tag der offenen Tür eingelöst werden.• Tag der offenen Tür am Freitag, 14. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr; Volksbank Geest, Horneburg, Burggraben 1, Tel.: 04163 - 81660; Öffnungszeiten: Mo., Di. und Fr.: 9 bis 12 und 14 bis 16.30, Mi.: 9 bis 12, Do.: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr