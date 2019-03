Unter Drogen Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert

Auf den Mann kommen einige Strafverfahren zu: Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie ein 31-Jähriger aus Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen) versuchte, einen Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Hollenstedt aufzubrechen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung entdeckte die Polizei das Fluchtfahrzeug in Buchholz-Dibbersen. Der Fahrer versuchte zu fliehen, nach einer Verfolgungsjagd stellten die Beamten den Mann auf einem Autobahnparkplatz in Hamburg. Der 31-Jährige räumte nicht nur die Tat in Hollenstedt ein, sondern auch den Konsum von Heroin. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.