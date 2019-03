Schützenpräsident Klaus Ubert blickte auf 2018 zurück



Auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr blickte Präsident Klaus Ubert bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins KKS "Tell" Buchholz zurück. Klaus Ubert verwies auf zahlreiche Schützinnen und Schützen des Vereins, die auf Kreis- und Landesebene Siege einfuhren. Zudem dankte er den Mitgliedern für die Teilnahme an Besuchen bei befreundeten Vereinen und erwähnte auch den Ausflug des gesamten Königshauses nach Borkum.Für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit erhielten Präsident Ubert und Patrick Wirtz die silberne Tell-Nadel. Die goldene Verdienstnadel bekam Hazel Riebesehl für ihre 25-jährige Tätigkeit als Damenleiterin. Als neuer Waffenwart wurde Sascha Detjen gewählt. Er löst Uwe Carstens ab, der das Amt fast 50 Jahre innehatte.• Das Schützenfest des KKS "Tell" findet am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai, auf der Vereinsanlage am Holzweg 23 statt.