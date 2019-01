Glückliche Gewinner des WOCHENBLATT-Preisausschreibens

Das WOCHENBLATT-Weihnachtspreisausschreiben ist für die Leser stets ein Höhepunkt des Jahres. Erneut beteiligten sich sehr viele Leser, um einen der attraktiven Preise zu gewinnen. Diese wurden von den WOCHENBLATT-Inserenten gestiftet. Dafür bedankt sich der WOCHENBLATT-Verlag bei allen seinen Kunden.Die Gewinner werden alle informiert, bekommen die Preise zugeschickt oder können diese direkt in einem Geschäft abholen.Tina Rodriguez da Fonseca aus Hollenstedt gewann den WOCHENBLATT-Gutschein im Wert von 350 Euro, Beate Otten aus Klecken wurde für den WOCHENBLATT-Gutschein im Wert von 150 Euro ausgelost. Sie kamen in den Verlag nach Buchholz, um sich die Gutscheine abzuholen. "Es ist mein erster Gewinn bei einem Preisausschreiben", sagte Beate Otten. Sie wird sich in aller Ruhe überlegen, wo sie die Gutscheine im Wert von 150 Euro einlöst.Auch für Tina Rodrigues da Fonseca aus Hollenstedt war es der erste größere Gewinn. "Ich habe zuvor einmal Zirkuskarten bei einem Preisausschreiben der Neuen Buxtehuder gewonnen. Doch dass ich jetzt diesen tollen Hauptpreis erhalten habe, ist richtig super", sagt die Hollenstedterin, die sich mit ihrem Mann Martin und ihren beiden Kindern Lucy (4) und Marina (5) über den WOCHENBLATT-Gutschein freute.Ob Carrera-Autorennbahn, Herren-Armbanduhr, Restaurant-Menü, Bekleidungsgutschein oder Holland-Damenfahrrad: Die Gewinner freuten sich alle über ihre Wunschgewinne.Der WOCHNEBLATT-Verlag dankt folgenden Firmen für die Bereitstellung der Gewinne:House of Beauty (Buchholz), Reiseservice Stende (Winsen)r, Spielwaren Goyer (Winsen), Goldschmied Caesar (Winsen), Elektro König (Winsen), Restaurant Acht Linden (Egestorf), WABA (Seevetal), Bikepark (Winsen), Sichang Thai Massage (Winsen), Landkreis Harburg, Wildpark Lüneburger Heide (Hanstedt-Nindorf).