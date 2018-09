Malte Friedrichs Immobilien in Buchholz und Nenndorf: Optimaler Service rund um die Immobilien

In dieser Zeit ist das Unternehmen, das Büros in Rosengarten-Nenndorf (Bremer Straße 57) und Buchholz (Wilhelm-Baastrup-Platz 2) hat, erfolgreich am Immobilienmarkt in der Region für seine Kunden tätig."Während dieser Zeit haben wir viele Kontakte geknüpft. Wir sind mit dem Landkreis Harburg - besonders mit Rosengarten, Seevetal und Buchholz - eng verbunden", sagt Firmeninhaber Malte Friedrichs. "Unsere Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben und deren Wünsche wir stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllen konnten, empfehlen uns gerne weiter. Selbst die Kinder von Kunden kommen jetzt zu uns. Dieses zeigt das Vertrauen, das die Kunden in unsere Kompetenz rund um die Immobilie setzen", so Sabine Friedrichs.Immobilienangelegenheiten bedürfen nicht nur Kompetenz, sondern auch langjähriger Erfahrung. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Firma Malte Friedrichs Immobilien seinen guten Ruf erarbeitet. Dabei betreut das Team das vollständige Spektrum: Vermittlung und Suche von Immobilien sowie Vermietung und Verwaltung von Immobilienobjekten. "Wir nehmen momentan gerne noch Verwaltungen von Zinshäusern in Auftrag", sagt Sabine Friedrichs. Diese werden komplett vom Team betreut, der Eigentümer braucht sich um keine Angelegenheiten zu kümmern."Mit unserem qualifizierten Team können wir ein umfangreiches Service-Paket anbieten, zu dem zahlreiche Leistungen gehören", sagt Malte Friedrichs. Zum Service gehören unter anderem die Gratis-Bewertung von Immobilien, der kostenlose Energieausweis, die Hilfe bei der Finanzierungsvermittlung, Vermittlung des Umzugsservice, Haushaltsauflösungen, das Nutzen eines internationalen Netzwerks verbunden mit allen Immobilienportalen sowie auf Wunsch Luftbildaufnahmen mit modernster Drohnenfotografie.Die Kunden schätzen das Team von Malte Friedrichs für die jederzeit freundliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Von der ersten Kontaktaufnahme fühlen die Interesssenten sich willkommen. "Bei uns wird jeder Besucher individuell betreut und hat einen festen Ansprechpartner von der ersten Anfrage bis hin zur Schlüsselübergabe. Wir betreuen jeden Kunden, kümmern uns um die notwendigen Unterlagen, erstellen aussagefähige Exposés und sind natürlich beim Notartermin vor Ort", sagt Malte Friedrichs. Auch nach dem erfolgreichen Auftragsabschluss steht das Team für seine Kunden weiterhin als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.Besonders im Landkreis Harburg und im Hamburger Süden sind die Fachleute erste Ansprechpartner rund um Immobilien. Das Team kennt sowohl den Markt als auch die Kundenwünsche. Das Portfolio umfasst von der Einzimmerwohnung bis zum Mehrfamilienhaus attraktive Immobilien. Im gewerblichen Bereich bietet das Team vom kleinen Laden über Büro und Praxisflächen bis hin zu Lager- und Produktionshallen alles an. „Unsere Ansprüche sind genauso hoch wie die unserer Kunden“, sagt Malte Friedrichs. „Wir gehen keine Kompromisse ein, richten uns stets nach dem besten Ergebnis für unsere Kunden aus“, so Sabine Friedrichs.