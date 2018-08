Paolo übergibt sein Bistro

"Ich bedanke mich bei meinen Gästen für ihre Treue und verabschiede mich am Freitag, 31. August. Ich wünsche meiner Nachfolgerin alles Gute", so Paolo.Anschließend ist das Bistro bis Dienstag, 4. September, geschlossen, bevor es am Mittwoch, 5. September, wieder eröffnet wird.Wie kam es dazu, dass Inga Zillmann das Bistro übernimmt?"Als ich hörte, dass Paolo einen Nachfolger sucht, habe ich mit ihm gesprochen und wir wurden uns schnell einig", sagt die Buchholzerin Inga Zillmann. Die neue Inhaberin hat 24 Jahre in Italien gelebt und war 15 Jahre in der italienischen Gastronomie tätig."Ich freue mich auf einen gemeinsamen Start mit den Stammgästen und neuen Gästen. Mein Team lädt alle Gäste zu Pizza, Pasta und Pasticcini sowie vielen weiteren italienischen Spezialitäten ein. Die Gäste dürfen sich auf die leckeren Gerichte freuen", sagt Inga Zillmann.Das Bistro ist ab 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Gäste genießen in dieser Zeit gern den italienischen Mittagstisch. Von 17 bis 22 Uhr erwartet den Gast ebenfalls warme Küche.Sämtliche Gerichte werden mit frischen Zutaten zubereitet. Mittags gibt es wöchentlich wechselnde Angebote. Wie bisher wird der Gast beim Menü zwischen Vorspeise oder Dessert wählen können.Das Bistro ist ein Ort der Entspannung. Wer nur ein Glas Wein oder ein Glas Bier genießen möchte, ist herzlich willkommen."Wir richten ebenfalls auch gerne Feiern aller Art aus. Bis zu 35 Personen finden im Bistro ihren Platz", sagt Inga Zillmann. Das Team stellt nach den Wünschen der Gäste ein individuelles Speisenarrangement zusammen. Bei schönem Wetter laden die Loungemöbel vor dem Bistro zum gemütlichen Verweilen ein."Wir bieten unseren Gästen ferner ein professionelles Catering. Nach Absprache bereiten wir ein individuelles Speisenarrangement zu. Die entsprechenden Getränke bringen wir mit", sagt Inga Zillmann. Das Geschirr wird vom Team gestellt.• Das Bistro behält die Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag, 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr bei. Am Sonntag ist das Team von 17 bis 22 Uhr für seine Gäste da, der Montag bleibt Ruhetag.Da PaoloMaurerstraße 3621244 BuchholzTel. 04181-2197197