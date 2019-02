BLW-Lateinteam wurde Fünfter

(cc). Enttäuscht kehrte das A-Team der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz vom Turnier der 1. Bundesliga aus Bremerhaven zurück, bei dem es "nur" zu Platz fünf gereicht hat. „Obwohl die Mannschaft zwei sehr gute Runden getanzt hat“, berichtet Blau-Weiss-Cheftrainerin Franziska Becker.

Nach einer erfolgsversprechenden Vorrunde sollte es in der Stadthalle in Bremerhaven richtig rund gehen. Aber nach der Nachricht, dass die Buchholzer Formation zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Wiederaufstieg 2015 das große Finale nicht erreicht hat, verstummte auch das Gespräch zwischen den Buchholzer Trainern Franziska Becker und Christopher Voigt, die ratlos ins Leere schauten. Vor allem Franziska Becker war sich im Vorfeld sicher, dass das Team in Bremerhaven sein volles Potential abrufen kann. "In den vergangenen Turnieren hatten sich immer wieder Individualfehler eingeschlichen, die Mannschaft kämpfte noch mit der anspruchsvollen Choreografie. Doch am letzten Trainingstag vor dem Turnier zeigte das Team eine deutliche Leistungssteigerung", so Becker: "Das Team hat die Entscheidung mit Haltung getragen und sich voll auf den nächsten Auftritt konzentriert, ganz so wie ich das von meiner Mannschaft erwarte." Die Buchholzer Team betrat erneut in Bestbesetzung das Parkett und zeigte fehlerfrei einen mitreißenden Durchgang ihrer Choreographie „Rhythm – lives in you.“ In Bremerhaven kam das neue Wertungssystem "Judging System 3.0" zum Einsatz, das besagt, dass in beiden Runden absolut gewertet wird. Das Resultat: Blau-Weiss erreichte 29.127 Punkte und musste mit Platz fünf zufrieden sein - hinter Bremerhaven (Platz drei) und der FG Aachen-Düsseldorf (Vierter). Die Plätze eins und zwei belegten 1. TSZ Velbert, und der Grün-Gold-Club Bremen.