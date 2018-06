Cheerleaderinnen landen bei der DM auf Rang 13

Bei der Deutschen Meisterschaft der Cheerleaderinnen in Hamburg hat UHC United, das Juniorteam von Blau-Weiss Buchholz, jüngst den 13. Platz belegt. Eine Woche vor dem Wettkampf in der Alsterdorfer Sporthalle musste UHC United das komplette Programm umstellen, da ein Teammitglied wegen eines Blinddarmdurchbruchs kurzfristig ausfiel. Im Wettkampf machte sich die Unsicherheit etwas bemerkbar, doch Trainerin Nicole Wilde-Wolff wertete allein die Teilnahme an der DM als riesigen Erfolg. Infos unter www.unique-cheerleader.de