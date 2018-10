Leistungsstarke Rettungsschwimmer

DLRG-Ortsgruppe Buchholz überzeugt bei der DM

Mit starken Leistungen haben die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Buchholz bei den Deutschen Meisterschaften der Rettungsschwimmer in Leipzig auf sich aufmerksam gemacht.In der Altersklasse 12 verbesserte Tobias Stelting seine Bestzeit im 50-m-Hindernisschwimmen um 1,5 auf 32,95 Sekunden. Nach weiteren Starts und eine zusätzlichen Bestzeit über 50 m Flossenschwimmen belegte Tobias letztlich den starken fünften Platz.Lisanne Wittenberg platzierte sich in der AK 17 nach vier fehlerfreien Läufen auf dem 22. Platz von 32 Starterinnen. Mit ihren Mannschaftskolleginnen Carolin Stelting, Pia Utermüller und Mia Carina Lüß stellte sie im Team ihre Klasse unter Beweis: Das Quartett ließ sich von der Abwesenheit der Mannschaftsführerin Sina Bertram nicht beeindrucken und schwamm als bestes Team aus Niedersachsen auf den achten Rang.In der Altersklasse 12 der Jungen zeigte das Sondertraining in den vergangenen Wochen Wirkung. Gesetzt auf Rang 22, zeigten Tobias Stelting, Erik Preiß, Niklas Hösch, Bjarne de Boar und Alisha Küstermann eine starke Leistung und schlossen den Qettkampf auf dem 17. Platz ab.