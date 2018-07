Niederlage zum Saisonstart

FUSSBALL: Buchholz 08 verliert mit 3:4 gegen Barmbek-Uhlenhorst

Mit null Punkten nach der 3:4 (0:1)-Heimniederlage am Sonntag gegen Barmbek-Uhlenhorst legte der TSV Buchholz 08 im ersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Hamburg einen Fehlstart hin. Das Gästeteam, das nicht einmal eine überragende Leistung abrufen musste, führte bereits in der 88. Spielminute mit 4:1, bevor die Hausherren durch Dominik Fornfeist (90.) und Luca Knobloch (90.+2 Minute) in der Schlussphase der Partie zum 3:4-Endstand verkürzen konnten. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.