Regionalliga Nord Frauen / VfL Jesteburg VfL-Frauen wollen oben angreifen

Nach dem phantastischen 4:0-Auftaktsieg gegen SV Henstedt-Ulzburg will die Trainerin des VfL Jesteburg, Ina Heitmann, in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen mit ihrer Mannschaft ganz oben angreifen. „Platz 1 bis 5 in der Abschlusstabelle sollte schon drin sein,“ sagt Heitmann. Am vergangenen Sonntag gab es allerdings schon einen kleinen Dämpfer. Da spielte das VfL-Team 3:3 beim TSV Limmer, obwohl es zur Halbzeit mit 3:1 geführt hatte. Zweifache Torschützin für den VfL war Neuzugang Lina Appel (15. und 22. Minute). Den dritten Treffer steuerte Anna-Lena Günthel (17.) bei. Das nächste Spiel für die Jesteburger Fußballfrauen findet am 16. September beim SV Meppen II statt.ZugängeLina Appel, Nadine Odzakovic (beide TSC Wellingsbüttel), Denise Meinberg (SF BG Marburg), Nele Schwedler (MTV Soltau)AbgängeCarolin Diekhoff, Julia Oesmann, Lina Oesmann (alle Karriereende), Sina Reinmüller (TSV Stelle), Hanna Heyken (Studium)Kader 2018/19TorLaura Jungblut, Sonja PutensenAbwehrRebecca Freund, Nele Schwedler, Lea Menk, Linn Fischer, Cindy Werth, Denise Meinberg, Sarah Stöckmann, Maleen Gerkens, Annalena Otto, Desiree SteinikeMittelfeldJanine von der Wrooge, Anika Prüfer, Linn Fischer, Sophie Gerkens, Nele Heins, Anna Lena Günthel, Dana Sievers, Lina Appel, Laura Vetter, Nadine OdzakovicAngriffAndrea Ludewig, Fabienne Stejskal, Sarah WedtgrubeTrainerinIna HeitmannCo-TrainerRolf Sievers, Ingo MertensObfrauLaura JungblutSaisonzielPlatz 1 bis 5FavoritenSV Henstedt-Ulzburg, TV Jahn DelmenhorstHeimspielstätteAm Alten Moor 14, 21266 JesteburgInternetseitewww.ruesselkaeferinnen.de