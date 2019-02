Spitzenspiel endet ohne Sieger

Im Topspiel der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen gab es am Samstagabend vor 525 Zuschauern in der Buchholzer Nordheidehalle ein 24:24 (Halbzeit: 14:12) remis zwischen dem Spitzenreiter Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten und dem starken Tabellenvierten 1. FSV Mainz 05. Es war eine spannende Partie, in der sich am Ende beide Teams die Punkte teilten. Den Ausgleichstreffer zum 24:24 für die "Luchse" erzielte Lynn Schneider (insgesamt 8/3 Tore), die elf Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter verwandelte. "Heute muss ich froh sein, dass wir wenigstens einen Punkt geholt haben", sagte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec nach dem Spiel. Nachbar Buxtehuder SV verlor am Samstag im Nordderby der 1. Bundesliga zuhause mit 20:27 (8:13) gegen den VfL Oldenburg. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.