Theatergruppe "Tigerbär" zeigt "Hase und Igel"

Die Theatergruppe "Tigerbär" aus Elstorf zeigt in der Mehrzweckhalle in Elstorf am Samstag, 8. und 15. Dezember den Klassiker "Hase und Igel". Die Geschichte um den Wettlauf zwischen Hase und Igel wurde ein wenig aufgepeppt und mit Gesang versehen. Die Vorstellungen (90 Min.inklusive Pause) beginnt jeweils um 14 Uhr und um 16:30 Uhr und ist für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Achtung: Aufgrund der bereits großen Nachfrage sind nur noch Karten für Samstag, 8. Dezember in der Bücherei Neu Wulmstorf oder unter Telefonnummer 0179/1335508 erhältlich. Der Eintritt von 3 Euro ermöglicht jedem einen Besuch im Weihnachtsmärchen. Der Erlös ist wieder für einen Wohltätigen Zweck vorgesehen.