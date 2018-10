Landfrauenverein Elstorf : Von Weihnachtsfeier bis Werft-Besuch

Ein abwechslungs- und lehrreiches Programm mit Vorträgen, Fahrten und Veranstaltungen haben die Landfrauen in Elstorf wieder für die kommenden Monate organisiert. Daran können auch Gäste gerne teilnehmen.Am 7. November berichtet die Hospizgruppe Neu Wulmstorf über ihre Unterstützung bei der Sterbe- und Trauerbegleitung. Am Buß- und Bettag werden beim traditionellen Karpfenessen die Reisen des nächsten Jahres vorgestellt. Der Dezember wird besinnlich, aber auch lustig, denn bei der Weihnachtsfeier wird Thomas Rosteck sein Programm „Stille Nacht - heitere Nacht“ präsentieren. Das Jahr 2019 beginnt Anfang Februar mit einem erholsamen Wochenende in Lübeck. Beim Frauenfrühstück im März berichtet die gebürtige Iranerin Parvin Hemmecke-Otte über ihr „Leben in zwei Kulturen“.Im April wird dann das 70-jähriges Vereinsbestehen der Elstorfer Landfrauen auf Hof Oelkers in Wenzendorf-Klauenburg gefeiert, im Rahmen dessen Heike Götz vom NDR von ihren Radtouren und Erlebnissen „Auf zwei Rädern durch den Norden“ erzählen wird.Auf Hof Oelkers findet am 10. Mai 2019 auch wieder der Kreislandfrauentag statt, an dem die Elstorfer Landfrauen teilnehmen. Ebenfalls für Mai ist eine Tagesfahrt nach Papenburg mit Stadtbesichtigung und Besuch der Meyer Werft geplant.Im Juni stehen ein Besuch im Historischen Rosen- und Bauerngarten und der Markthalle in Niendorf/Bienenbüttel sowie eine Fahrradtour mit Abschluss im Melkhus Ardestorf auf dem Programm.• Das komplette Programm steht online unter www.landfrauen-elstorf.de.