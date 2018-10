Preisgeld von 1.000 Euro für die Gewässerschützer aus der Nordheide

Die weiteren Gewinner

Mit dem dritten Preis in der Kategorie "Ehrenamt" und einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro ist die Fliegenfischer- und Naturschutzgemeinschaft Nordheide e.V. im Rahmen des Wettbewerbs "Bach im Fluss" für ihre „Strukturverbesserungsmaßnahmen und Ertüchtigung der Biozönose in der Este" jetzt in Hannover ausgezeichnet worden. Die Urkunde und den symbolischen Scheck überreichten Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies und Marco Trips, Präsident des Städte- und Gemeindebundes und amtierender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände. Insgesamt wurden 22 Wettbewerbsbeiträge eingereicht.„Die große Vielfalt der Maßnahmen, die an Niedersachsens Fließgewässern umgesetzt werden, beeindruckt mich!“, sagte Umweltminister Olaf Lies angesichts der Wettbewerbsbeitrage. „Den haupt- und ehrenamtlich Tätigen danke ich für ihr Engagement, mit dem sie die naturnahe Gewässerentwicklung Schritt für Schritt umsetzen und unsere Bäche und Flüsse Stück für Stück wieder zu dem machen, was sie einmal waren: Lebensraum für unzählige Arten und ein Ort, an dem Menschen gerne verweilen“, so der Umweltminister.Dr. Marco Trips ergänzte: „Die Projekte des diesjährigen Wettbewerbes zeigen wieder einmal das sehr hohe Niveau bei der Umsetzung der Fließgewässerentwicklung in Niedersachsen. Besonders beeindruckend sind die Tatkraft und der kooperative Einsatz vieler Menschen vor Ort und, was mich besonders freut, der Anteil beteiligter Kommunen an diesem Wettbewerb. Alle Beiträge sind gute Beispiele, die zur Nachahmung anregen können und, wie es die vergangenen Wettbewerbe gezeigt haben, dieses auch tun.“Der Gewässerwettbewerb wurde vom Niedersächsischen Umweltministerium und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 2010 ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre statt. Ziel des Wettbewerbs ist es, im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie die Gewässerentwicklung in Niedersachsen zu fördern, gelungene Projekte der Fließgewässerentwicklung öffentlich zu präsentieren und die Vorbildfunktion guter Projekte zu nutzen.Im August bereiste eine siebenköpfige Expertenjury zwölf ausgewählte Projekte in ganz Niedersachsen. Die Bewertung der Beiträge erfolgte anhand der ökologischen Wirksamkeit zur Verbesserung der Situation am Gewässer, der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sowie den realisierten Kooperationen und weiterer Faktoren.• Die Beiträge des Wettbewerbs werden im nächsten Jahr von der Kommunalen Umwelt-AktioN U.A.N. in einer Broschüre veröffentlicht.Gewinner der „Bachperle 2018“ in der Kategorie „Hauptamt“ ist die Gemeinde Hilter a.T.W. für die Renaturierung des Borgloher Bachs2. Preis: Hase-Wasseracht „Ökologische Umgestaltung des Schierenbachs“3. Preis: Hunte-Wasseracht & Fischereiverein Wildeshausen „Gewässerentwicklung und Umweltbildung am Altonaer Mühlbach - Alle packen mit an"Gewinner der "Bachperle 2018" in der Kategorie "Ehrenamt" wurde der Fischereiverein Colnrade e.V. für die „Renaturierung des Beckstedter Bachs“2. Preis: Sportanglerverein Haren (Ems) e.V. „Seitengewässer am Mersbach“.Der Sonderpreis der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung ging an den Verein RegioKult-Regionale Kulturlandschaft für das Projekt „Lauf-Lopau-Lauf“.