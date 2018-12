Anbau und Sanierung der Grundschule Todtglüsingen kosten rund 4,3 Millionen Euro

Informationen zum Sachstand beim Anbau und der Sanierung der Grundschule Todtglüsingen wollte die CDU-/WGW-Gruppe in der Sitzung des Tostedter Samtgemeinderates haben. Diese gab der Erste Samtgemeinderat Stefan Walnsch. Nach der europaweiten Ausschreibung Ende Oktober 2015 lagen die Kosten für den Anbau bei 3,15 Millionen Euro. Wie berichtet, hatte sich die Auftragsvergabe dann aber noch erheblich verzögert, u.a. weil ein Bieter ein Nachprüfverfahren gefordert hatte. Durch den Zeitverzug kam es zu Kostensteigerungen, außerdem wurde das Bauprojekt in Richtung der Turnhalle erweitert, und es wurden Optimierungen für den Sportbereich mit aufgenommen. Die eineinhalbjährige Verzögerung habe zu einer Preissteigerung von 157.675 Euro geführt. Weitere Kosten hätten die Erweiterung und Optimierung des Sportbereichs (plus 165.000 Euro) verursacht, berichtete Walnsch.Weitere Kostensteigerungen verursachten u.a.: Auflagen aus Brandschutz und Fluchtwegen (plus 150.000 Euro), Hausanschlüsse Elektro, Gas, Wasser und Abwasser (plus) 45.000 Euro.Auch der Austausch aller Fenster beim Altbau und eine Vorhangfassade zur besseren Dämmung, wie von der CDU beantragt und vom Rat beschlossen, waren in der ursprünglichen Kalkulation nicht enthalten und schlugen mit 217.372 Euro zu Buche, sodass die Kosten zum 1. Dezember 2017 bereits 3,93 Millionen Euro lagen.Auch insbesondere bei der Ausschreibung der technischen Gewerke sei zu erheblichen Mehrkosten gekommen, verursacht durch die allgemein sehr gute Auftragslage am Bau und die entsprechende Entwicklung bei den Angebotspreisen. Somit läge die Kostenschätzung nun bei rund 4,4 Millionen Euro.Der Anbau sei inzwischen bezogen. Derzeit würde das bestehende Gebäude umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet die Verwaltung in den Osterferien 2019. Die komplette Maßnahme wird voraussichtlich 4,3 Millionen Euro kosten.