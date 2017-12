Die schönsten Fotos mit Fahrrädern

Initiative "Buchholz fährt Rad" bringt „Radkalender 2018“ heraus

os. Buchholz. Die Initiative „Buchholz fährt Rad“ hat sich die Stärkung des Radverkehrs in der Nordheidestadt auf die Fahnen geschrieben. U.a. hat sie in diesem Jahr die Aktion „Stadtradeln“ durchgeführt. Jüngst ist das Projekt „Buchholzer Fahrradkalender 2018“ entstanden, bei dem Fahrradfreunde ihre schönsten Fotos mit ihren Rädern einsenden konnten. Mehr als 150 Fotos seien eingegangen, berichtet Peter Eckhoff, Sprecher von „Buchholz fährt Rad“. Der Kalender kann per E-Mail unter radkalender2018@buchholz-faehrt-rad.de bestellt werden. Vom Preis von 15 Euro fließen fünf Euro an die Radinitiative. Größere Formate sind gegen Aufpreis erhältlich (DIN A3 für 28 Euro und DIN A2 für 45 Euro).