Spannender Blick in den Sternenhimmel

Astronomie-Veranstaltungsreihe in der Zukunftswerkstatt

„Sternengucker - was erzählt uns das Licht der Sterne?“ lautet der Titel einer neuen Astronomie-Veranstaltungsreihe, zu der die Zukunftswerkstatt Buchholz (Sprötzer Weg 33f) einlädt. An drei Terminen am Freitag - am 11. November, 3. Februar 2017 und 7. April 2017 - jeweils ab 19 Uhr erklären die ehemaligen Gymnasiallehrer Martin Falk (Albert-Einstein-Gymnasium) und Klaus Plitzko (Gymnasium am Kattenberge) in dem außerschulischen Lernstandort, was genau am Himmel leuchtet.Bei klarem Himmel finden die Veranstaltungen im Freien statt, bei bewölktem Himmel gibt es Fotopräsentationen mit Erläuterungen in der Zukunftswerkstatt. Die Reihe richtet sich an Interessierte ab zehn Jahren. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter www.zukunftswerkstatt-buchholz.de