Niklas Paffenholz gewinnt mit dem Degen

Der erst 11-jährige Niklas Paffenholz (Blau-Weiss Buchholz) hat sich beim zweitägigen Degenturnier in Munster gegen acht Konkurrenten in seiner Altersklasse den Turniersieg gesichert. „Der unermüdlicher Fechter machte seinem Vereine alle Ehre“, lobte Blau-Weiss-Trainer Mehmet Bilinir.Bei dem Turnier, das nach dem Modus Jeder-gegen-jeden ausgetragen wurde, gewann der Buchholzer Schüler alle sieben Gefechte. Sein Vereinskamerad Arthur Drieger wurde Dritter in der Altersklasse der Junioren.Ihren nächsten Auftritt haben die Buchholzer Nachwuchssportler in der heimischen Turnhalle der Waldschule beim 22. Buchholzer Wespenstich am 18. und 19. Februar in heimischer Sporthalle der Waldschule. Bei diesem Florettturnier, das international ausgeschrieben ist, sind von den B-Schülern bis zu den Damen und Herren alle Altersklassen am Start.