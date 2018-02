Zwischen Buxtehude und Horneburg: Familie auf Teich in Lebensgefahr

DLRG wanrt erneut vor Betreten von Eisflächen

Eine Familie brachte sich am Samstagnachmittag zwischen Buxtehude und Horneburg in Lebensgefahr: Die Eltern hatten mit ihren drei Kindern die nur teilweise zugefrorene Eisfläche eines Teichs betreten. Zum Glück ging der Vorfall glimpflich aus - zahlreiche Retter, darunter mehrere DLRG-Gruppen und Feuerwehren aus Buxtehude, Neukloster und Stade, wurden alarmiert und der Feuerwehr gelang es, die Familie von der Eisfläche zu lotsen."Kinder können die Gefahr nicht richtig einschätzen", sagte Rainer Bohmbach, Einsatzleiter vom DLRG Bezirk Stade anschließend. "Dass die Eltern mit auf dem Eis waren, macht mich allerdings fassungslos." Es sei "bloßer Zufall, dass nichts Schlimmes passiert ist", so Bohmbach.Die DLRG warnt vor dem Betreten von Eisflächen: Das Eis sei weiterhin dünn, beim Betreten bestehe Lebensgefahr. Bei stehenden Gewässern muss die Eisdicke mindestens 15 Zentimeter, bei fließenden mindestens 20 Zentimeter betragen, bevor es betreten werden kann.