Plastikenten kaufen und Garten-Lounge gewinnen: Strandkorbprofis unterstützen Entenrennen vom Lions Club

Insgesamt halten die Lions 2.000 nummerierte Plastikenten bereit, die pro Stück für 4 Euro beziehungsweise drei Stück für 10 Euro verkauft werden. Die Lions-Club-Mitglieder verkaufen die entsprechenden Lose dafür am Samstag, 2. Juni und 9. Juni, von 9 bis 15 Uhr in der Innenstadt. Weitere Los-Vorverkaufsstellen sind die Volksbank Stade-Cuxhaven in Buxtehude, die Stadtwerke, Marktkauf, das Kulturzentrum und Firma Pröhl.Am Samstag, 9. Juni, werden die Enten dann gegen 16.30 Uhr an der Viverbrücke ins Wasser gesetzt und gegen 17 Uhr an der Hansebrücke erwartet. Wer ein Los für eine der ersten 100 Enten vorzeigen kann, gewinnt einen Preis. Die Verteilung der zehn Hauptgewinne erfolgt im Anschluss um 18 Uhr vor dem alten Rathaus in Buxtehude.