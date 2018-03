Mega-Frachter passiert Elbe

Vor gut 50 Jahren kam das erste Vollcontainerschiff in Hamburg an. Damals betrug die Ladekapazität der "American Lancer" knapp 1.200 Container. Wie sich die Zeiten ändern. Am Donnerstagmorgen machte am Burchardkai die "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" fest - das gegenwärtig siebtgrößte Containerschiff der Welt. Maximale Kapazität: 20.776 Standardcontainer (TEU).Der 400 Meter lange und 59 Meter breite Mega-Frachter hat Hamburg jedoch nicht voll beladen angelaufen. 7.000 Container werden in Waltershof gelöscht, 4.500 Container geladen.