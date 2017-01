Autohaus Witt in Hollenstedt: Die nächste Generation leitet das Unternehmen

Stabübergabe im Autohaus Witt: Der bisherige Geschätfsinhaber Uwe Barkow übergibt seinen beiden Söhnen Yannick und Patrick Barkow die Leitung. „Beide haben sich für die Führung des Unternehmens in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich qualifiziert, nun können sie ihre Vorstellungen für den Familienbetrieb umsetzen“, so Uwe Barkow. Er war Inhaber des Unternehmens seit 1989.

Während seiner Zeit als Eigentümer wurde der Neubau in der Gewerbestraße, dem jetzigen Standort, im Jahr 1991 umgesetzt. Im Jahr 2000 erfolgte die Erweiterung durch einen ADAC-Stützpunkt. 2003 wurde aus der BP-Tankstelle eine ARAL-Tankstelle.Seit 1. Januar 2017 tragen die beiden Brüder die Verantwortung. „Wir freuen uns, dass uns jetzt diese Aufgabe übertragen worden ist. Dieses ist natürlich auch Ansporn für uns, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen“, sagt Yannick Barkow. Das Autohaus Witt wurde im Jahr 1898 von Johann Witt gegründet.Die beiden Brüder haben für dieses Jahr noch vieles vor. „Wir möchten die Innenräume des Autohauses modernisieren und haben eine zeitgemäße Außenansicht geplant“, so Patrick Barkow. Der Tankstellenbereich wird vergrößert und ermöglicht einen verbesserten Service. Auch das Shopsortiment wird vergrößert. Das Bistro wird noch attraktiver gestaltet und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Für unsere Kunden wird sich in diesem Jahr vieles verändern. Wir möchten ihnen einen optimalen Aufenthalt in allen Bereichen des Familienunternehmens bieten“, so Yannick und Patrick Barkow.Das Serviceangebot im Autohaus Witt ist sehr umfangreich. Das Team bietet als Opel- und Chevrolet-Vertragshändler sämtliche Fahrzeuge der Hersteller an. Besonders erfolgreich ist der Kompakt-SUV Opel Mokka X. Opel bietet eine sehr attraktive Modellpalette an, die vom Opel Adam, dem Opel Karl, über den Opel Corsa und den erfolgreichen Opel Astra und Opel Insignia bis zu den Vans Opel Meriva und Opel Zafira reicht.Der Kunde erhält im Autohaus Witt Neu- und Gebrauchtfahrzeuge aller Hersteller. Natürlich gehört ein aufmerksamer und kompetenter Service zum Leistungsangebot.Ebenfalls zum Leistungsumfang gehört der Abschleppservice des ADAC.In der Tankstelle erhält der Kunde sämtliche Treibstoffe. Für Lkw steht ein eigener Tankplatz zur Verfügung.Im Bistro genießen die Gäste gern eine Kaffeespezialität oder einen leckeren Snack.Wir sind ein Traditionsunternehmen, das seinen Kunden einen vielfältigen Service bietet. Wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass unsere Kunden in allen Bereichen den bestmöglichen Service erhalten“, so Yannick und Patrik Barkow.