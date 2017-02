20 Jahre Kranken- und Altenpflege Mario Michel

Was damals mit einer Handvoll Mitarbeitern und wenigen Kunden begann, wuchs mit den Jahren stetig an. Die von Mario Michel und seinen Mitarbeitern mit viel Herzblut gelebte Firmenphilosophie „Rundum versorgt für ein Leben nach den eigenen Wünschen“ sprach sich schnell herum.Heute werden rund 280 Klienten von rund 80 engagierten Mitarbeitern in Harburg und im Rosengarten liebevoll umsorgt und betreut.Pflegedienstleiterin Astrit Jeremias: „Wir versorgen unsere Klienten in kleinen Teams im Sinne der Bezugspflege. So ist eine individuell abgestimmte Pflege möglich, die eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Klient und den Pflegenden schafft. Diese ist wiederum die wichtigste Basis für eine oft viele Jahre andauernde Pflege. Wir haben Klienten, die seit 19 Jahren von uns versorgt werden. Ebenso treu wie unsere Klienten sind viele Mitarbeiter. Einige fingen als ungelernte Aushilfen vor vielen Jahren an, absolvierten ihre Aus- und Weiterbildungen bei uns und sind heute nach zehn, 16 und über 20 Jahren als Pflegefachkräfte immer noch für uns tätig, getreu dem Motto: ‚Einmal Michel – Immer Michel‘.“„Ebenso wichtig wie unser eigenes Engagement, ist zum Wohle der Klienten, die enge Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, Therapeuten, Betreuern, Einrichtungen der Kurzzeitpflege, den Behörden, der Seniorenhilfe Harburg, den Krankenkassen und unseren Kooperationspartnern, sagt Astrit Jeremias.Heute am Mittwoch, 1. Februar, hat das „Michel-Team“ zum Über-raschungsempfang für ihren unersetzlichen Chef Mario Michel eingeladen. Erwartet werden Ärzteschaft, Betreuer, Geschäfts- und Kooperationspartner, Weggefährten und Freunde. Ein kleines „Dankeschön“ für die langjährige Zusammenarbeit, Begleitung, Unterstützung und Hilfe.Mario MichelJulius-Ludowieg-Straße 4321073 HamburgTel. 040-766095-0www.ka-michel.deinfo@ka-michel.de