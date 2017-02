960 Euro für den Kinderschutzbund Stade

Über eine Spende in Höhe von 960 Euro freut sich der Kinderschutzbund Stade. Das Geld kommt vom Abiturjahrgang 2016 (Foto) des Stader Gymnasiums Athenaeum. Die Summe stammt aus Kuchenverkäufen und Vorfinanzierungspartys. Reihum hat sich jeder Tutorenkurs um einen Kuchenverkauf am Freitag in den Pausen gekümmert, sodass hier schon eine Menge zusammen gekommen ist. Die Vorfinanzierungspartys wurden von einem Schülerkomitee organisiert und durchgeführt. So hat jeder Abiturient einen Anteil an der Summe.