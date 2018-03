Geistiger Spitzensport: Schüler erfolgreich bei der Mathe-Olympiade

Anders als die Olympioniken bei den Winterspielen in Süd-Korea überzeugten die Teilnehmer beim niedersächsischen Landesentscheid der Mathematik-Olympiade weniger durch körperliche, dafür aber mit herausragenden geistigen Leistungen. Drei Schüler aus dem Landkreis Stade mischten dabei vorne mit. Jonas Müller und Linus Schmidt vom Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade belegten den jeweils zweiten Preis in ihrer Jahrgangsstufe, Merle Vollmers vom Gymnasium Harsefeld bekam einen Anerkennungspreis.Insgesamt nahmen 230 Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf an dem Wettbewerb in Göttingen teil und überzeugten mit logischem Denken, Kombinationsfähigkeit sowie kreativem Umgang mit mathematischen Methoden. An dem bundesweiten Wettbewerb, der von der Stiftung NiedersachsenMetall unterstützt wird, beteiligen sich jährlich mehr als 125.000 Schüler.