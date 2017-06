Der Ort hat einen neuen König: Jakob Schlesselmann (80, Foto vorne re.) regiert ab jetzt die Behrster Schützen. Im zur Seite steht seine Ehefrau, Königin Martha. Zu seinen Adjutanten wählte er sich Schützenbruder Patrick Müller und seinen Sohn Jan Schlesselmann. Mit dem Erlangen der Königswürde löst Schlesselmann den bis dahin amtierenden Schützenkönig Klaus Peter Lührs ab.Bereits seit 60 Jahren gehört seine neue Majestät dem Schützenverein Behrste an. Die Königswürde hat er nun nach dem Jahr 2005 zum zweiten Mal erlangt. Auch seine Söhne waren schon in Amt und Würden: Sohn Jan war bereits zwei, Sohn Reiner ein Mal Schützenkönig.Ein weiterer Würdenträger ist Mike Bardenhagen: Der 22-Jährige erlangte die Jugendkönigswürde. Ihm zur Seite stehen die Adjutanten Rico Thielker und Eik Hildebrandt. Das Amt der Damenkönigin wurde in diesem Jahr nicht besetzt.