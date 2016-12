Spende von "wir-leben"-Apotheke

"Besonders in diesen Zeiten zunehmender sozialer Kälte wollen wir den Kindern Freude schenken und die Schwächeren in unserer Gesellschaft unterstützen. So freuen wir uns, dem SOS-Kinderdorf 3000 Euro zu überreichen“, sagt Christoph Behrens, Sprecher der wir leben Apotheken.Die Spende wird den allerkleinsten Entdeckern (0-3 Jahre) einen Spielpodest ermöglichen.Die Spenden für Lüneburg und Winsen kommen dem SOS-Hof Bockum bei Amelinghausen zu Gute, dass sich über eine Spende von 5500€ freut und einen Neubau realisieren wird.„All diesen Kindern und Jugendlichen einen Teil mehr Begleitung und Geborgenheit geben zu können, macht uns sehr froh und glücklich", so Christoph Behrens, Inhaber von der wir leben Apotheke in Stade, hier mit Mitarbeiterin Christina Kohnke.