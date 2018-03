An einem einheitlichen Beschilderungskonzept wird derzeit in der Samtgemeinde Lühe gearbeitet. In den Mitgliedsgemeinden wurden Standorte und auszuschildernde Gebäude diskutiert. Die Ideen werden zunächst im Rathaus gesammelt.In Steinkirchen hat man sich darauf geeinigt, dass neben zusätzlichen Schildern z.B. für den Wochenmarkt und Spielplätze auch die Parkplätze im Ortskern besser kenntlich gemacht werden sollen."Dass man auf dem Festplatz parken kann, wissen viele Leute nicht", sagt Bürgermeisterin Sonja Zinke. Angedacht ist, beim neuen Rathaus ein Parkleitsystem in Form einer Übersichtskarte zu installieren.