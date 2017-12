Tobias Terne (CDU) ist neuer Bürgermeister in Bliedersdorf. Der Inhaber eines Heizungs- und Sanitärtechnikbetriebes wurde am Montagabend bei der Ratssitzung zum Nachfolger von Rainer Schulz gewählt, der - wie berichtet - aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgegeben hat. Mehr dazu lesen Sie in einer kommenden WOCHENBLATT-Ausgabe.