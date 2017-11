Pkw rammt Lkw - zwei Verletzte

Am Mittwochabend kam es am Bahlburger Kreuz im Zuge der L234 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden.Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein Pkw mit der Hinterachse eines Sattelaufliegers. Während der Pkw-Fahrer vom Rettungsdienst schnell aus dem Fahrzeug geholt werden konnte, musste die Beifahrerin von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Beide verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Wehren Bahlburg, Luhdorf und Winsen streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.Der genaue Unfallhergang und der entstandene Schaden werden von der Polizei ermittelt. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war das Bahlburger Kreuz komplett gesperrt, so das sich vor der Unfallstelle ein längerer Stau bildete.