Tödlicher Verkehrsunfall in Meckelfeld

thl. Seevetal. Einen tragischen Ausgang nahm ein Verkehrsunfall, der sich am Samstag in der Glüsinger Straße in Meckelfeld ereignete.

Gegen 9.50 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer (73) von einem Tankstellengelände fahren und übersah dabei eine Fußgängerin (82). Diese stürzte nach dem Zusammenprall mit dem Fahrzeug auf das Pflaster und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in eine Hamburger Klinik geflogen. Nach Polizeiangaben erlag sie dort am Sonntag ihren Verletzungen.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.