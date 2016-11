Die beste Jugendrotkreuzgruppe Niedersachsens kommt aus Winsen. Beim jüngsten Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) in Einbeck konnte sich die Gruppe "Aras" vom JRK Winsen in der Altersstufe der sechs- bis neunjährigen Teilnehmer gegen ihre Gegner behaupten und den Sieg holen.In den fünf Bereichen des Wettbewerbs mussten die Jungen und Mädchen anspruchsvolle Erste-Hilfe-Aufgaben bewältigen, ihr Rotkreuz-Wissen unter Beweis stellen und Teamgeist zeigen. Fachmännisch und schnell wurde bei den Aufgaben ein "verletztes" Bein verbunden und die vom Wespenstich geschwollene Lippe gekühlt. Bei Sport- und Spieldisziplinen mussten beispielsweise möglichst viele nasse Schwämme gefangen und ausgewrungen werden. Den Abschluss bildete die Präsentation eines Sockentheaters, das sich die Kinder während des Wettstreits ausdenken mussten. Mit kräftigen Stimmen und gesundem Selbstbewusstsein überzeugten die "Aras" auch in diesem musischen Bereich Schiedsrichter und Publikum.Die Gruppenleiterinnen Melissa Cramer und Nele Brüggemann freuten sich mit ihrer Mannschaft über den Sieg: "Das Üben hat sich gelohnt!"