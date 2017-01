Immo Röhl ist neuer Vogelkönig der Winsener Schützen

Über eine rege Beteiligung von Schützen, Damen und Jugend freute sich das Schützenkorps Winsen bei seinem jüngsten Vogelkönigsschießen. Jugend- und Damenabteilung "zerlegten" ihre Holzvögel im Luftgewehr-Stand, während die Schützenriege auf dem Kleinkaliber-Stand um die Trophäen kämpfte.Vogelkönigin der Damen wurde Margret Meyer. Den Sieg bei den Jugendlichen holte Lara-Michelle Beuster, und Vogelkönig der Schützen darf sich ab sofort Immo Röhl nennen. Kommandeur Anton Zeyn proklamierte mit Unterstützung der Schaffer die neuen Majestäten. Ein Dank ging an Bodo Harms und Olaf Schröder, die die Vögel angefertigt hatten.- Zum Gästepokalschießen lädt die Schützenkameradschaft Borstel-Sangenstedt alle ortsansässigen Vereine, Institutionen und Geschäftsleute am Samstag, 28. Januar, um 14 Uhr ein. Die Siegerehrung findet gegen 18.30 Uhr statt. Im vergangenen Jahr waren rund 90 Teilnehmer am Start.