Oktoberfest im Jesteburger Autohaus "Kuhn + Witte" war ein voller Erfolg

Ein voller Erfolg war das fünfte Oktoberfest, das das Jesteburger Autohaus "Kuhn + Witte" am Samstag in seinem Nutzfahrzeugzentrum an der Harburger Straße 25 veranstaltete. Insgesamt mehr als 800 Gäste kamen, um bayerischen Gaumenschmaus, zünftige Blasmusik und tolle Attraktionen für die Kinder zu erleben. Zudem wurden bei einer Tombola viele Lose zugunsten des Vereins "Bildungsritter e.V." verkauft. "Wetter und Stimmung sind super. Sogar aus Pinneberg sind Gäste gekommen", freute sich Autohaus-Geschäftsführerin Kerstin Witte (auf dem Foto 2. v. re. im Kreise ihrer Mitarbeiterinnen).