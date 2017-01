Rund 300 ehemalige Schüler des Gymnasiums Winsen kamen kürzlich zum traditionellen Ehemaligentag der Schule. Er fand erstmals in der Mensa und nicht in der Stadthalle statt. Auch einige aktive und frühere Lehrer schauten vorbei. Das Catering übernahm der elfte Jahrgang des Gymnasiums. Organisiert hatten das Treffen die Lehrer Kerstin Kuhn, Frank Stoppel und Dirk Benthack. Am 27. Dezember 2018 soll der nächste Ehemaligentag stattfinden.