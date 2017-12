Mit 11:8 gewann das Team "SPD" jetzt gegen die Mannschaft "Old Table" das Eisstock-Finale im Rahmen des jüngsten Weihnachtsmarktes in der Luhestadt. Als Preis erhielten Dirk Oertzen, Thomas Kierschke, Mona Ahrens-Schubert und Heinrich Schröder eine Magnumflasche Sekt. Das Quartett darf sich nun "Winsener Eisstockmeister 2017" nennen.Matthias Wiegleb von der veranstaltenden City-Marketing GmbH freute sich über die rege Teilnahme am Eisstock-Schießen. Er bedankte sich bei allen Mannschaften, Schiedsrichtern und Zuschauern.