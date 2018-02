Jetzt Winterrabatt sichern

Seit 30 Jahren sorgt die Firma "Maack, der Mückengittermacher" aus Winsen-Scharmbeck (Am Bach 17, Tel. 04171 - 66920) dafür, dass Mücken und anderes Getier dauerhaft vor dem Haus bleiben und die Menschen dadurch einen ruhigen Schlaf finden. Denn das Familienunternehmen fertigt, liefert und montiert hochwertige Insektenschutzrahmen für Tür und Fenster sowie Kellerschachtabdeckungen, Fensterläden, Sonnenschutz, Rollos, Windschutz, Einbruchsschutz und vieles mehr. Ganz neu ist ein Pendelfenster. Diese und weitere Artiekl sind am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, an einem Infostand im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg zu sehen.Geführt wird das Unternehmen in zweiter Generation von Christopher Maack, der von seinen Geschwistern Lena und Frithjof unterstützt wird.Noch bis Ende Februar bekommen Kunden zehn Prozent Winter-Rabatt auf alle Artikel. Und Heimwerker können noch mehr Geld sparen. Einfach zu Hause Maß nehmen, die benötigten Sachen beim Mückengittermacher bestellen und selbst montieren - das spart am Ende satte 28 Prozent.