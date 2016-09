Kompetenter Service in neuer Salzhäuser Uhrenwerkstatt Weyer

Eine Uhrenwerkstatt hat jetzt Uwe Weyer, Uhrmacher und Diplom-Ingenieur für Feinwerktechnik, im Garten des Hauses Winsener Straße 4 eröffnet. In seinem Uhrenatelier bietet Weyer einen Rundum-Service an, der von Reparaturen und Batteriewechsel über Uhrenpflege bis zu Gravuren reicht. Der Name Weyer steht für langjährigen und kompetenten Uhrenservice in Salzhausen, hat Uwe Weyer doch viele Jahrzehnte lang gemeinsam mit seiner Frau Lieselotte das Uhren- und Juwelierfachgeschäft Flindt betrieben. Er selbst ist seit seinem 17. Lebensjahr als Uhrmacher aktiv. - Die Uhrenwerkstatt Weyer hat ihre Türen freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist Uwe Weyer unter Tel. 04172 - 962577 und 0171 - 4725379 sowie per E-Mail unter uwe.weyer@t-online.de.