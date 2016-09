Winsener Taxi-Service Wagner baut neue Zentrale

Im nächsten Jahr will der Winsener Taxi-Service Wagner (Im Saal 11, Tel. 04171 - 781415) eine neue Taxirufzentrale in der Porschestraße 5 im Gewerbegebiet Luhdorf eröffnen. Die Bauarbeiten dafür haben kürzlich begonnen. "Dort sollen auf einer Fläche von 450 Quadratmetern unsere neue Zentrale inklusive Büro- und Sozialräume sowie Stellplätze für acht Fahrzeuge entstehen", kündigen die Firmenchefs Detlef Zange und Sohn Sascha an. Auch der gewachsene Fuhrpark mache den Umzug auf größeres Terrain notwendig.Zur breitgefächerten Leistungspalette der Firma, die unter anderem das Winsener Unternehmen Feldbinder zu ihren zahlreichen Stammkunden zählt, gehören Flughafentransfers ebenso wie Krankentransporte. "Taxi-Wagner" ist montags bis donnerstags von 5 Uhr früh bis 2 Uhr nachts, freitags bis sonntags rund um die Uhr sowie nach Vereinbarung erreichbar.