Einbrüche im Landkreis Harburg: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen von mehreren Einbrüchen bzw. versuchten Einbrüchen, die sich an diesem Wochenende im Landkreis Harburg ereignet haben. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850.Am Freitag, 5. Oktober, im Zeitraum zwischen 6.30 und 13.30 Uhr hebelten Unbekannte ineine Kellertür in einem Doppelhaus in der Straße "Am kleinen Teich" auf. Sie durchsuchten das Haus und entfernten sich anschließend in unbekannter Richtung.Zwischen Mittwoch und Freitag, 3. und 5. Oktober, brachen Diebe in eine Einfamilienhaus am "Voßbarg" inein. Auch sie ntkamen unerkannt.Indrangen die Täter in der Straße "Am Lindenberg" in ein Einfamilienhaus ein. Beim Durchsuchen wurden sie durch die anwesenden Bewohner gestört.In der Nacht zu Samstag, 6. Oktober, versuchten Unbekannte vergeblich, die Terrassentür eines Einfamilienhauses "An den Wiesen" inaufzuhebeln.Ebenfalls gescheitert sind Diebe, die am Samstag, 6. Oktober, zwischen ca. 10.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus "Op de Bult" ineinbrechen wollten.Inhebelten Unbekannte zwischen Samstag, 6. Oktober, 13.30 Uhr, und Sonntag. 7. Oktober, ca 5 Uhr eine Nebentür des Dorfladens an der Tostedter Straße auf. Aus dem Geschäft wurden die Tageseinnahmen sowie Lebensmittel gestohlen.