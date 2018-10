Heiraten im Heimatmuseum

Trauzimmer in "Vierdörfer Dönz" in Buchholz-Sprötze wurde jetzt eingeweiht

Brautpaare in Buchholz können sich künftig in einer besonderen Umgebung das Ja-Wort geben: Das Trauzimmer im Heimatmuseum "Vierdörfer Dönz" in Sprötze (Niedersachsenstr. 20) wurde jetzt eröffnet. Zunächst bis Ende April sind dort Hochzeiten freitags sowie am zweiten Samstag im Monat möglich. Die zusätzliche Gebühr zu den normalen Kosten beträgt 60 Euro.Das Heimatmuseum könne gut in den Wintermonaten genutzt werden, wenn das Museumsdorf Sniers Hus nicht für Trauungen zur Verfügung stehe, erklärte Standesbeamter Christian Päsler. Das Sniers Hus kann nicht geheizt werden. Hochzeiten in Buchholz können zudem im Trauzimmer des Standesamts an der Kirchenstraße sowie in der alten Windmühle in Dibbersen durchgeführt werden.Teile des Heimatmuseums "Vierdörfer Dönz" sind 300 Jahre alt. Das Hauptgebäude des ehemaligen Rauchhauses stammt aus dem Jahr 1893 und wurde vor vier Jahren an den jetzigen Standort an der Niedersachsenstraße transportiert. "Der Tisch im Trauzimmer stammt von der Familie Ebeling und ist mehr als 100 Jahre alt", erklärt Dr. Klaus Schuur, Vorsitzender des Vereins "Vierdörfer Dönz". Auch das Gestühl aus dem Waldheim Lohbergen sowie die handgemachte Decke der Familie Kröger stamme aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts.Standesbeamter Christian Päsler empfiehlt Traupaaren, sich rechtzeitig anzumelden, um ihre Hochzeit am Wunschort feiern zu können. Unverbindliche Vormerkungen sind ein Jahr im voraus möglich. Christian Päsler ist unter Tel. 04181-214245 oder per E-Mail unter christian.paesler@buchholz.de erreichbar.