Kindergarten Kunterbunt spendet an Kinderhospiz

Buchholz: Mit vielen Aktionen und Helfern sammelte Gisela Johst 2.310 Euro für die Sternenbrücke ein



Bereits seit 15 Jahren begleitet Gisela Johst vom Buchholzer Kindergarten Kunterbunt das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg mit vielen Aktionen. Jüngst übergab sie einen Scheck in Höhe von 2.310 Euro an Peer Gent von der Sternenbrücke. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Wunschballons auf dem Buchholzer Wochenmarkt, den Gisela Johst mit fleißigen Helferinnen und Helfern durchführte, aus den Spenden des Benefizkonzerts in der St.-Johannis-Kirche sowie aus dem Verkauf von selbstgebastelten Karten und Engeln in einer Seniorenresidenz. Zudem gab es zwei große Einzelspenden.Gisela Johst rät jedem, sich am 1. Mai einmal beim Tag der offenen Tür im Kinderhospiz umzuschauen. "Ich freue mich, dort jedes Jahr dabei zu sein", sagt sie. Ein gesundes Kind zu haben, sei ein Segen.