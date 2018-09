Buchholzer Stadtfest: Freunde treffen, Musik hören und feiern

Die offizielle Eröffnung des Stadtfests findet am Freitag, 7. September, um circa 19 Uhr an der Rathausbühne Stadt. Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse begrüßt die Gäste. Zuvor um 18.30 Uhr erfolgt bereits der große Festumzug der Buchholzer Vereine durch die Innenstadt.Eintreffen des Festumzugs, anschließen Eröffnung durch Bürgermeister Jan-Hendrik RöhseDust in Streets (Musik-Mix)Cockroach (Cover Rock)Schubi & Die Spätzünder (Cover Rock)21.30 bis 22.30 Uhr: Old Black Crow (Blues Rock)Davee Jones ((Rock)Schüler Gesangscoach Nordheide (Rock / Pop)20 bis 24 Uhr: Amarock (Coverrock)Posaunenchor St. Paulus, Ltg. Wolfgang Hofmann20 bis 20.30 Uhr: Gospelchor Buchholz, Ltg. Gudrun Schleske21 bis 22.30 Uhr: 2Jo-y, Jana Fieckel und Olaf ZillmannDisco, alkoholfreie, fruchtige Cocktails und ein buntes Programm zum Mitmachen in Kooperation mit der Reso-FabrikShinson HapkidoTanz- und Ballettstudio RingDrachentanzverein der VietnamesenTanzschule GreszDjem Bee Sotona (Trommelgruppe)Breysn (Cover Rock/Pop)Sixtyfive Cadilllac (High Energy Soul Show)Open Highway (Cover Rock)Ready For Freddy (Blues Rock)Desvelado (Melancholic Rock)The Mighty Lovebombs (Ska-Rock-Cover)Charly Hansen (Deutsch-Rock)The Black Stains (Rock)Ancient Times (Cover Rock)Richard K (60er, 70er Neue Deutsche Welle)20 bis 24 Uhr: Komboo (Cover Mix)Kinderchor der Rudolf-Steiner-Schule, Leitung Monika KnickerGesangsschule "Die Stimme" (Set 1)Gesangsschule "Die Stimme" (Set 2)TonArt, Leitung Sonja HeiermannJulika Schmedje und Olaf ZillmannBlack'N'Blue, Leitung Gudrun ScheskeRocktett, A-Capella-Chor, Leitung Jana Fieckel und Olaf ZillmannS.A.M. (Popchor, )Leitung Benjamin FenkerAlkoholfreie, fruchtige Cocktails und ein buntes Programm zum Mitmachen in Kooperation mit der Reso-FabrikDiscoÖkumenischer GottesdienstSo What - MusikschuleStadtorchester Buchholz e.V.Sportvorführungen der Buchholzer SportvereineTumbleweed (Westcoast Rock)Kekso & Soundhouse Trommelgruppe (African Drumming)Federal Sound Department (Big Band)Tanzschule Tanz(t)raumEightzero (Cover Mix)Sonja Heiermann - My favourite; Gitarren: Fred Forman und Andreas AllzeitHeidjer-Shanty-Chor Buchholz, Leitung Dipl.-Musiklehrer Ralf Lehnert"Heilsames Singen" und internationaler Kinderchor mit Hella Bellinn-FischerInforeihe und Köstlichkeiten, Gladiatoren-Hüpfburg, nachmittags ein buntes Programm in Kooperation mit der Reso-FabrikGroßer Flohmarkt in der Innenstadt (lfd. Meter sechs Euro, keine Anmeldung erforderlich)