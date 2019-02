Gelungenes Hockey-Event in Buchholz

TSV Buchholz 08 war Ausrichter der Nord-Ost-Deutschen Meisterschaft

Das Team der männlichen A-Jugend des Uhlenhorster HC hat mit einem 4:1 (2:0)-Finalsieg gegen den Club an der Alster die Nord-Ost-Deutsche Meisterschaft in Buchholz gewonnen. Dritter wurden die Zehlendorfer Wespen (5:4 gegen den Berliner HC). Der gastgebende TSV Buchholz 08 wurde als guter Ausrichter gelobt.Bei dem mit Bundesliga- und Nationalspielern hochkarätig besetzten Turnier in der Sporthalle des Schulzentrums am Kattenberge in Buchholz waren an zwei Tagen die acht besten Mannschaften aus den Bundesländern, Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, und Berlin am Start, und die zahlreichen Fans auf der Tribüne applaudierten begeistert. Darunter auch der Buchholzer Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse, der von hochklassigen Spielen und einer großartigen Stimmung in der Halle sprach.Das Endspiel erreichte der Uhlenhorster Hockey-Club (UHC) durch einen 2:1 (2:0)-Halbfinalsieg gegen den Berliner HC. Im zweiten Halbfinalspiel gewann der Club an der Alster mit 5:4 (1:1) gegen die Zehlendorfer Wespen.Am selben Abend erhielt der Buchholzer Hauptorganisator Volker Everts bereits die erste Dankeschön-Mail vom Bremer Trainer Wolfram von Nordeck: „Hallo Volker, ich möchte mich bei Dir, stellvertretend für alle fleißigen Helfer, herzlich für die Ausrichtung und die Organisation der NODM bedanken. Ich habe als Trainer schon viele weiterführende Meisterschaften miterlebt. Die Veranstaltung bei euch war aus Sicht von uns Trainern und Teams hervorragend. Ihr habt an alles gedacht. Die Veranstaltungshallen und die Rahmenbedingungen waren super. Einzig die große Anzeigetafel hat gefehlt.“