Neuer Vereinsbus für den Buchholzer FC

Dank der Hilfe vieler Sponsoren: Neues Gefährt ersetzt Fahrzeug, das einen Totalschaden hatte



Das ging schnell: Dank der Unterstützung vieler Sponsoren konnte der Buchholzer FC (BFC) jetzt einen neuen Vereinsbus in Betrieb nehmen. Der Ford-Transporter, der beim Autokontor in Bendestorf gekauft wurde, wird ab sofort für die Auswärtsfahrten der Fußballteams genutzt. Zudem verwenden ihn die Bundesfreiwilligendienstler für ihre Fahrten zu den Kooperationspartnern, z.B. Buchholzer Kindergärten.Wie berichtet, hatte der alte Vereinsbus nach einem Unfall kurz vor Weihnachten einen Totalschaden. Das neue Fahrzeug wurde u.a. von der Volksbank Lüneburger Heide, der Hamburger Sparkasse, den Stadtwerken Buchholz, der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung und der Firma Grundt - der Beschrifter finanziert. Auch der BFC steuerte Geld bei. Hans-Jürgen Lorenschat, 2. Vorsitzender des BFC, bedankte sich bei den Sponsoren für die Unterstützung. Holger Grundt gab den Dank an den Vorstand des BFC zurück: "Was Sie leisten, ist phänomenal. Mit Ihrem Einsatz sorgen Sie dafür, dass die Kinder von der Straße geholt werden, nicht auf dumme Gedanken kommen und lernen, im Team Verantwortung zu übernehmen."