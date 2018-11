Teamtitel für 08-Riege

TURNEN: Keck turnte Tageshöchstnote

Bei den niedersächsischen Mannschaftsmeisterschaften in der Weender Sporthalle in Göttingen holte die Riege des TSV Buchholz 08 mit einer geschlossenen Leistung den Teamtitel (204,85 Punkte) im Kürwettkampf der Jugend A (AK 12/17). Am Erfolg beteiligt waren Christopher Göpel, Jerôme Meyer, Hans Volkers, Linus Zuchold, Gregory Keck, Andreas Börninck und Timon Raunecker. Silber ging an die TG Rinteln (191,85 Punkte); Bronze gewann der TSV Ehmen (188,30). Die Tageshöchstnote (13,50!) ging an Gregory Keck für seine exakt vorgetragene Übung am Boden. Außerdem haben sich die 08-Turner Jannik Stolp, Timon Raunecker und Gregory Keck mit dem Niedersachsenteam für den DTB-Verbandspokal qualifiziert. Im Pokal-Einzelwettkampf (Pflichtübung) qualifizierte sich Jannik Stolp als Zweitplatzierter in der AK 10, der am Sprung 9,40 Punkte erhielt, gemeinsam mit Timon Raunecker und Gregory Keck (AK 13/14) für den Deutschland-Pokal am ersten Novemberwochenende in Grünstadt.