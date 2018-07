Bewerbertag bei Möbel Kraft: Tolle Berufschancen nutzen!

Hausleiter Thorben Woelke: "Wir möchten Intereressierten die Möglichkeit geben, sich ganz ungezwungen über unsere Stellenangebote zu informieren. Wir suchen zum Beispiel Einrichtungsberater für den Bereich Möbel und Küchen in Voll- oder Teilzeit."Bei Möbel Kraft erwartet den Bewerber ein Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Selbstverständlich bietet Möbel Kraft ein attraktives Gehaltssystem und viele Vergünstigungen. "Wer kreativ ist, gut auf die Wünsche der Kunden eingehen kann und Vergnügen an einer qualifizierten Einrichtungsberatung durch das Aufzeigen der verschiedenen Einrichtungsalternativen hat, findet bei uns ein ideales berufliches Umfeld", so Thorben Woelke. Erwartet wird Teamfähigkeit und Flexibilität. Das Unternehmen bietet diverse Möglichkeitren für Weiterqualifizierungen. "Selbstverständlich erfolgt eine intensive Einarbeitung in diese Tätigkeit", so Thorben Woelke.